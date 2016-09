Quina acumula e prêmio pode chegar a R$ 8 milhões

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Nenhum apostador acertou as cinco dezenas do concurso 4182 da Quina, sorteadas nesta terça-feira (13) no Rio de Janeiro. De acordo com a Caixa Econômica Federal, o prêmio acumulado para o próximo concurso deve chegar a R$ 8 milhões. A quadra teve 116 acertadores, que ganharão o prêmio individual de R$ 4.987,07. No terno, houve 8.609 ganhadores, que receberão cada um R$ 101,04. Outras 206.221 apostas receberão R$ 2,32 por terem acertado duas dezenas. Os números sorteados foram: 03, 07, 38, 41 e 46.

A Lotomania também acumulou e deve pagar até R$ 1,8 milhão no próximo concurso. Não houve acertador nas duas principais faixas: a de 20 e a de zero acertos. Os números sorteados foram: 00, 03, 06, 15, 28, 33, 37, 46, 47, 51, 56, 63, 65, 67, 70, 74, 80, 84, 87 e 93.

Na Timemania, ninguém acertou as sete dezenas e o prêmio acumulado para o próximo sorteio é de R$ 600 mil. Os números sorteados foram: 11, 15, 19, 24, 26, 55 e 60. O "time do coração" foi o Cruzeiro-MG.

Ninguém acertou as seis dezenas nem do primeiro nem do segundo sorteio da Dupla Sena, e o próximo concurso deve pagar R$ 4,6 milhões. Os números sorteados foram: 1º sorteio: 17, 21, 23, 42, 44 e 45 2º sorteio: 01, 03, 08, 17, 25 e 38