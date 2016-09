Vasco empate com Goiás e 'divide' liderança da Série B com Atlético-GO

RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - O Vasco entrou em campo pressionado com a vitória do Atlético-GO sobre o Bragantino, o que o tirou provisoriamente da primeira colocação. Apesar de não conquistar o resultado esperado, o empate por 1 a 1 com o Goiás foi o suficiente para chegar aos mesmos 45 pontos dos goianos e retomar a liderança nos quesitos de desempate. Marcelo Mattos abriu o placar e Léo Gamalho deixou tudo igual. Vasco e Atlético-GO somam os mesmos 45 pontos, mas os cariocas levam vantagem pelos números de vitórias: 13 contra 12. O time cruzmaltino volta a campo na sexta-feira, quando receberá o Joinville, em São Januário. Os goianos medirão forças com o Paraná, no sábado, no Serra Dourada. Já o Goiás visita o Bahia, também no sábado, em Salvador. A tática adotada por Jorginho não surtiu o efeito esperado no primeiro tempo. Tanto que o treinador voltou para a etapa complementar com duas alterações e uma nova forma de jogar. Ederson deu lugar a Marcelo Mattos com o objetivo de ajustar o sistema defensivo. A equipe mudou para o 4-2-3-1, com Pikachu aberto pela esquerda e Júnior Dutra como único atacante. Um dos reforços esmeraldinos para lutar contra o rebaixamento para a Série C, Walter sofreu uma lesão no joelho direito e ficará afastado por alguns dias. O primeiro desfalque já ocorreu contra o Vasco. Sua presença é improvável diante do Bahia, em Salvador, no sábado. Bastou o primeiro jogo como titular para Douglas tomar conta da posição. O jovem volante tem sido um dos principais destaques do time nos últimos jogos e vai se firmando a cada dia no time de Jorginho. Pior para Marcelo Mattos, que parece ter ficado com vaga cativa no banco de reservas. A reserva parece ter feito bem a Marcelo Mattos. O volante entrou o intervalo e teve bom desempenho. Além da forte pegada na marcação, ele conseguiu marcar seu segundo gol com a camisa do Vasco. Se não fosse o vacilo da defesa, teria garantido os três pontos para o Vasco. O empate não era o resultado que o Vasco queria. Mas poderia ter sido bem pior. Isso porque Luan evitou a virada do Goiás já depois dos 45min do segundo tempo. GOIÁS Márcio; Ednei (Léo Gamalho), Felipe Macedo, Alex Alves e Juninho; Adriano, Patrick, Léo Sena e Daniel Carvalho (Davi); Carlos Eduardo e Marcão T.: Gilson Kleina VASCO Martín Silva; Madson, Jomar, Luan e Henrique (Alan); Douglas, Yago Pikachu, Andrezinho e Nenê (Willian); Júnior Dutra e Ederson (Marcelo Mattos) T.: Jorginho Estádio: Serra Dourada, em Goiânia (GO) Árbitro: Adriano Milczvski (PR) Gols: Marcelo Mattos, aos 30, e Léo Gamalho, aos 41 min do 2º tempo Cartões amarelos: Juninho (G), Henrique, Alan e Jomar (V)