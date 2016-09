Morre comentarista Raul Quadros, do Sportv

Redação Bem Paraná com agências

14/09/16 às 08:22 Redação Bem Paraná com agências

(foto: Divulgação)

Morreu na madrugada desta terça (13), no Rio de Janeiro, o comentarista do Sportv Raul Quadros, aos 74 anos. A notícia foi dada pelo próprio canal de televisão. O jornalista morreu vítima de câncer.

Raul é pai de Bruno Quadros, que jogou futebol e hoje é auxiliar técnico no Japão. Ele ainda deixa a esposa Vera e mais dois filhos além de Bruno. Ele começou a carreira no jornalismo impresso antes de ir para a TV Globo e teve passagem pelo Estadão, Placar e o Jornal dos Sports.

Um dos companheiros de Sportv do comentarista, o apresentador André Rizek, lamentou a morte em seu Twitter. ''Morreu nessa manhã o companheiro Raul Quadros. Lutava contra um câncer. Marcou época no jornalismo esportivo. Que descansa em paz'', disse.

Também colega de canal do jornalista, Fábio Seixas ressaltou personalidade de Quadros. ''Morreu hoje o repórter Raul Quadros. Sempre foi repórter e assim gostava de ser chamado. Velório às 14h, no S.João Baptista; enterro às 16h'', escreveu.

O velório e o enterro do jornalista serão realizados no Rio de Janeiro. O corpo será velado no São João Batista, em Botafogo, e o enterro acontece às 16h.