Corregedoria da PM prende 9 policiais sob suspeita de estelionato em SP

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Corregedoria da Polícia Militar de São Paulo prendeu administrativamente nove policiais militares suspeitos de participar de diversos crimes na região de São Mateus, na zona leste da cidade. Um policial civil e cinco informantes também foram presos. Eles são acusados de formar uma quadrilha, ao lado de outros bandidos, e praticar roubos de carros, extorsão, proteção a traficantes, tráfico e até assaltos na saída de bancos. Dos nove PMs detidos, seis são lotados no 38º Batalhão e três no 9. A informação foi revelada pelo jornal "O Estado de S. Paulo". A prisão dos suspeitos aconteceu na manhã desta terça (13) e contou com a colaboração do Gecep (Grupo de Atuação Especial de Controle Externo da Atividade Policial), ligado ao Ministério Público. Durante a operação, apenas um PM não foi localizado. A Justiça Militar também expediu 17 mandados de busca e apreensão. Já a Justiça comum expediu mandados de prisão temporária de cinco dias (prorrogáveis por mais cinco) contra o policial civil e dos informantes. Os policiais militares detidos estão na Corregedoria e o policial civil foi encaminhado para o Presídio Especial da corporação. A Corregedoria descobriu um esquema de estelionato envolvendo os policiais. De acordo com a investigação, um grupo de golpistas compravam carros em nome de "laranjas" e não pagavam as prestações do financiamento. Como a Justiça demorava para determinar a busca e apreensão do veículo, o grupo revendia o mesmo por um valor bem inferior ao adquirido na concessionária. Um carro comprado por R$ 150 mil, por exemplo, era vendido pelos estelionatários por R$ 15 mil. Os policiais descobriram esse esquema e passaram a andar com os carros desses estelionatários e, em alguns casos, a revendê-los. As investigações começaram em março, depois que os soldados Ricardo dos Santos Queiroz e Rodrigo Gibilisco do Nascimento, do 38° Batalhão, em horário de serviço e fardados., roubaram um Citroën C4 de um homem que iria trocar o carro por um Honda Civic de um comerciante. Segundo a Corregedoria, os PMs agiam com a ajuda do dono do Honda. Eles abordaram a vítima e disseram que o Citroën estava com a documentação irregular e iriam levá-lo para a delegacia. A vítima acompanhou os policiais e, no meio do caminho, foi obrigada a descer e os policiais foram embora com o carro. A vitima denunciou o caso à Corregedoria que, com a autorização da Justiça Militar, passou a monitorar os telefones dos policiais e descobriu que eles faziam parte de uma organização criminosa.