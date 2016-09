Doria pede que Justiça tire do ar perfil de desafeto que o chama de 'lobista'

DANIELA LIMA SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Os advogados do candidato do PSDB à Prefeitura de São Paulo, João Doria, entraram com uma ação solicitando que a Justiça Eleitoral retire do ar páginas em redes sociais de um desafeto pessoal do tucano, o consultor de vinhos Elídio Lopes, sob a alegação de que ele vem fazendo postagens ofensivas. Lopes escreve em suas páginas, por exemplo, que Doria não é empresário, mas lobista. A defesa do tucano fez a reclamação com pedido de liminar, buscando sua aplicação imediata, mas em duas decisões o juiz responsável, Danilo Barioni, negou as solicitações do tucano. "Não vislumbro com a clareza imaginada pelo representante [Doria] o conteúdo difamatório, criminoso", escreveu o juiz. "[Apenas a] exteriorização de pensamento de cidadão em páginas pessoais de redes sociais, de forma crítica e incisiva e com termos fortes, sem dúvida, mas que não parece extrapolar os limites constitucionalmente admitidos", conclui. Lopes apresenta um programa sobre vinhos em um canal de TV e viveu, recentemente, um imbróglio com Doria, de quem diz ter sido muito próximo por mais de 20 anos. Ele diz que Doria deve a ele o pagamento de US$ 84 mil por vinhos que ficaram armazenados na adega do tucano e que não foram devolvidos após solicitação. O candidato, por sua vez, alega que é Lopes quem deve R$ 43 mil a ele, mas não informa o motivo. Com o impasse, Lopes passou a fazer uma série de posts críticos a Doria em suas redes sociais. Além disso, ele posta uma série de fotos do tucano com personalidades petistas, como o ex-ministro da Casa Civil Jaques Wagner e a ex-presidente Dilma Rousseff. "O João Doria não é administrador de sucesso como afirma. Não é empresário de sucesso também como afirma. João Doria Júnior apresenta empresários e executivos de multinacionais para prefeitos, governadores, deputados (...). Então, ele é um rico lobista de sucesso", escreveu Lopes em sua página. Abaixo da mensagem, aparece uma foto do tucano sorridente ao lado da ex-presidente Dilma. Na ação judicial, a defesa de Doria afirma que Lopes usa as redes "ostensivamente para denegrir e humilhar o candidato" por meio de "imagens, textos e vídeos". Procurado pela reportagem, o coordenador jurídico da campanha, Anderson Pomini, disse que ainda não há decisão definitiva sobre o caso. Ele afirmou ainda que a campanha decidiu entrar com uma ação contra Lopes porque ele tem "um número considerável de seguidores", o que amplia seu potencial de causar dano à imagem de Doria.