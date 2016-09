Bayer compra gigante de sementes Monsanto por US$ 66 bilhões

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A companhia de produtos químicos e saúde Bayer anunciou nesta quarta-feira (14) a compra da gigante de sementes Monsanto em operação avaliada em US$ 66 bilhões, ou US$ 128 por ação. O negócio foi aprovado pelos conselhos de administração da Bayer e da Monsanto. O valor final representa um prêmio de 44% sobre o preço de fechamento da ação da Monsanto de 9 de maio, antes que a empresa de produtos químicos fizesse a primeira proposta pela gigante de sementes. "Nós estamos felizes em anunciar a combinação de duas grandes organizações. Isso representa um passo grande para os nossos negócios de ciência para lavouras e reforça a posição de liderança da Bayer como companhia de inovação global em ciência de vida, com posições de liderança em seus segmentos centrais, entregando valor substancial aos acionistas, consumidores, empregados e à sociedade", afirmou em comunicado Werner Baumann, presidente da Bayer. Segundo a empresa, o negócio vai promover criação de valor significativa com sinergias anuais esperadas de aproximadamente US$ 1,5 bilhão após três anos, além de sinergias adicionais de soluções integradas em anos futuros. O acordo encerra meses de negociações durante os quais a Bayer apresentou três propostas para compra da gigante de sementes. A oferta de US$ 128 por ação supera a proposta anterior da Bayer, de US$ 127,50 por papel, e é a maior transação do ano até agora. O negócio cria uma companhia que comandará mais de 25% do mercado mundial de sementes e pesticidas na crescente indústria de suplementos químicos e farmacêuticos. No entanto, o acordo está sujeito à analise das autoridades reguladoras, enquanto alguns acionistas da Bayer já criticaram abertamente o plano de compra da Monsanto, afirmando que há risco de supervalorização da gigante de sementes e de negligenciar o negócio farmacêutico da companhia. A Bayer espera que o negócio esteja concluído até o final de 2017. A farmacêutica prevê levantar US$ 19 bilhões para ajudar a pagar a operação com a emissão de títulos conversíveis e novas ações aos atuais acionistas. A empresa disse ainda que bancos se comprometeram a liberar US$ 57 bilhões em financiamento.