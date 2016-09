Ibama manda fechar maior termelétrica a carvão do país

DIMMI AMORA BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - O Ibama multou em R$ 75 milhões e determinou a suspensão das operações da termelétrica de Candiota (RS), maior usina movida a carvão no país. O complexo tem três usinas e o órgão ambiental determinou o fechamento das duas mais antigas, capazes de gerar 446 MW (potência). De acordo com o órgão ambiental, a usina, que pertence à CGTEE, estatal ligada ao grupo Eletrobras, estava descumprindo acordos feitos com o órgão ambiental para reduzir o lançamento de gases e óleo no ambiente, que estavam acima do limite estabelecido por lei. Para voltar a operar, a estatal terá que cumprir as determinações de redução de poluentes. As usinas a carvão do país geraram em 2015 cerca de 3% da energia elétrica consumida no país. Apesar do percentual pequeno, elas são importantes porque podem gerar energia a qualquer momento o que alivia o uso da água estocada em reservatórios de hidrelétricas. No entanto, o custo desse tipo de geração é mais elevado, além de ambientalmente mais poluente. A reportagem não conseguiu contato com a CGTEE.