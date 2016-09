Fluminense transforma estádio em Mesquita em seu alçapão

BERNARDO GENTILE RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - Com desempenho ruim em Volta Redonda, o Fluminense reformou o estádio do América e criou o seu próprio alçapão, em Mesquita, na Baixada. E ela não poderia ser melhor. O Fluminense renasceu com a 'casa de aluguel' e passou a ser protagonista no Campeonato Brasileiro. A três pontos do Corinthians, último time do G4, a equipe carioca está mais viva que nunca na luta por uma das vagas na Libertadores de 2017. Nas Laranjeiras há uma unanimidade: nada disso seria possível se não fosse o alçapão tricolor. "Agora encarar o Fluminense em casa não é para qualquer um. A torcida consegue criar um clima muito legal aqui [Edson Passos] e contagia os jogadores, que estamos fazendo a nossa parte. Estamos muito próximos do G4 e tem mais um jogo no nosso caldeirão na quinta", disse o atacante Magno Alves. O jogo de quinta será contra a Chapecoense e marcará o fim de uma sequência de cinco jogos no Rio de Janeiro –um deles contra o Botafogo, na Ilha do Governador. Nos duelos em Edson Passos, o Fluminense teve um rendimento altíssimo. Foram duas vitórias pelo Brasileiro, além do empate na Copa do Brasil. "Realmente é uma surpresa, porque deu uma encaixada com o torcedor. O Fluminense costumava jogar no Maracanã com 50 mil pessoas, mas aqui sentimos calor da torcida. Aqui, apesar de não ser muita gente, os jogadores se sentem bem. Isso é positivo. Parabenizo o torcedor. Sabemos que não é fácil chegar aqui", disse Levir Culpi.