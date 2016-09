Vasco quer presença da torcida em momento chave na Série B

RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - O Vasco não tem contado com a presença maciça da torcida nos jogos em São Januário –a média de torcedores é de apenas 4.808 por duelo. Nada que tire o sono do técnico Jorginho, que projeta um momento chave para a equipe na Série B. Isso porque o time terá duas decisões em casa nas próximas rodadas. O primeiro jogo é contra o Joinville, nesta sexta-feira (16). Na sequência, no dia 24, o duelo mais esperado. Vasco e Atlético-GO fazem uma 'final' antecipada. Pelo menos é assim que vem sendo tratado o duelo com o adversário –ambos têm 45 pontos. "A equipe jogou muito bem no segundo tempo [do empate em 1 a 1 com o Goiás]. No primeiro não. Não conseguimos encaixe na marcação ou neutralizar as armas do adversário. Precisamos jogar bem e ser protagonista. Temos dois jogos em casa agora: Joinville e Atlético-GO. Isso vai decidir muito quem vai ficar na frente", projetou o técnico Jorginho. E São Januário será importante até o fim da Série B. Isso porque será no estádio que o Vasco receberá quatro times que brigam pelo acesso: CRB, Londrina, Ceará e, claro, o Atlético-GO. Vasco e Atlético-GO somam os mesmos 45 pontos, mas os cariocas levam vantagem pelos números de vitórias: 13 contra 12. O time cruzmaltino volta a campo na sexta-feira, quando receberá o Joinville, em São Januário. Os goianos medirão forças com o Paraná, no sábado, no Serra Dourada. Já o Goiás visita o Bahia, também no sábado, em Salvador.