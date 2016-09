Câmara de Curitiba adia votação sobre proibição de “mascarados” em protestos

(foto: Arquivo)

A Câmara de Vereadores de Curitiba adiou hoje, por vinte sessões, a votação de projeto que prevê a proibição do uso de máscaras ou de qualquer cobertura na face, que impeça ou dificulte a identificação da pessoa, em manifestações realizadas em Curitiba e locais em que haja aglomerações. Protocolado em 2014, o projeto estava na pauta da na sessão desta quarta-feira (14) para a primeira votação, mas teve a discussão adiada a pedido do próprio autor, vereador José Carlos Chicarelli (PSDC)



Na semana passada, o vereador apresentou requerimento para solicitar a inclusão da proposta na pauta.

“Os mascarados voltaram”, disse o parlamentar, sobre atos de vandalismo em atos recentes contra o governo Michel Temer. Ele ponderou que “as manifestações são justas”, mas que algumas pessoas se escondem “atrás de uma máscara”.

O texto que será submetido à análise do plenário restringe o uso de máscaras “somente no caso de fundado receio de uso da camuflagem objetivando a prática de depredações ou outros tipos de crime, a juízo da autoridade competente”. Nessa situação, a pessoa seria obrigada a se identificar e a retirar a cobertura da face quando solicitado por um policial ou por um servidor público no exercício do poder de polícia.

Além da restrição às máscaras, a proposta de lei complementa que “o direito constitucional à reunião pública para manifestação de pensamento” será exercido pacificamente, sem o porte de arma e em locais abertos. Como armas, o projeto abrange “as de fogo, brancas, pedras, bastões, tacos e similares”.

Chicarelli alega que outras cidades e estados já possuem legislação semelhante. O governador de São Paulo, por exemplo, sancionou a lei estadual 15.556 em agosto de 2014.