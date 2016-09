Meirelles diz que teto dos gastos é o 'foco do momento' e não descarta campanha

LAÍS ALEGRETTI BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - Depois de reunião com parlamentares, o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, deixou a residência oficial do presidente da Câmara dos Deputados a pé para defender a aprovação da proposta que estabelece um teto para o crescimento dos gastos públicos. O ministro não descartou uma campanha para chamar atenção da população para o tema. Ele estava acompanhado do presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ). Para justificar a atual situação da economia brasileira, Maia e Meirelles adotaram a mesma argumentação -inclusive com o mesmo vocabulário-, de que a situação ruim da economia hoje é "herança" do governo anterior. Maia chegou a falar em "herança maldita". Meirelles disse que o "foco do momento" é a aprovação da PEC (proposta de emenda constitucional) do teto dos gastos e afirmou que não há definição de data para o envio da reforma da Previdência ao Congresso. "Uma reunião como a de hoje já é parte dessa estratégia [de melhorar a comunicação]. O passo seguinte será como melhorar ainda mais a comunicação, não só com parlamentares, como com a sociedade. Estamos avaliando todas as sugestões e tomaremos medidas necessárias nas próximas semanas", afirmou o ministro, após o café da manhã com os parlamentares. Questionado sobre se haveria uma campanha do governo federal, Meirelles disse que o tema será definido nos próximos dias. Rodrigo Maia disse estar confiante de que a PEC será aprovada na Câmara até o fim de outubro ou início de novembro. "Vai garantir horizonte de confiança", disse. O líder do DEM na Câmara, deputado Pauderney Avelino (AM), que também participou do encontro, defendeu o teto dos gastos, mas cobrou do governo ações para conscientizar a sociedade sobre o assunto. "Vamos ter que fazer comunicado muito forte, seja dentro do Congresso, para parlamentares, seja fora, para a sociedade. Para conscientizar. [...] O governo também tem que fazer sua parte, fazendo comunicações eficientes para que a população entenda o caos econômico que estamos vivendo", disse, ao deixar a reunião. PRAZO A proposta do governo limita os gastos federais à variação da inflação por até 20 anos. A partir do décimo ano, no entanto, a regra de correção das despesas totais pela inflação poderá ser revista. O prazo de 20 anos, que é alvo de críticas no Congresso Nacional, foi defendido pelo ministro. "A questão do prazo, é muito importante levar em conta que isto é como tratamento de saúde, uma infecção e alguém está tomando antibiótico. É importante que não seja excessivo e que seja na dosagem adequada. Se for abaixo da dosagem adequada, não cura e cria resistência no organismo. É importante que prazo seja suficientemente longo para que todos possam fazer suas projeções e concluir que trajetória da dívida é de aumento, estabilização e queda", afirmou Meirelles.