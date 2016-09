"Estou feliz como um porco na lama", diz ex-piloto após ouro no Rio

(foto: Reprodução)

SÉRGIO RANGEL RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Ex-piloto das Fórmulas 1 e Indy, o italiano Alessandro Zanardi, 49, se tornou nesta quarta-feira (14) bicampeão paraolímpico. Biamputado, ele venceu a categoria H5, contrarrelógio, modalidade conhecida como handbike, espécie de bicicleta de três rodas impulsionada por movimentos de mãos. Ele percorreu os 20 quilômetros do circuito de ciclismo de estrada montado na orla carioca em 28min36s81. "Foi mágico vencer no Rio, onde consegui a minha primeira pole na Fórmula Indy. O Parque Olímpico foi erguido em cima do antigo circuito oval. Tem um simbolismo. Estou mais feliz que um porco na lama", disse Zanardi, que foi bicampeão da categoria antes de sofrer o trágico acidente em 2001. Em Lausitz, na Alemanha, Zanardi foi atingido em cheio pelo canadense Alex Tagliani a quase 300 km/h. A colisão dividiu o carro do futuro paraolímpico em dois e por pouco não tirou a sua vida. O italiano foi reanimado sete vezes. Nesta quinta (15), o acidente completará 15 anos. "Estou muito orgulhoso por ter feito a minha jornada. Na minha vida, planejo tudo passo a passo. Quando acordei após o acidente, meu desafio era ir ao banheiro. Estou conseguindo superar cada desafio. Olha o tamanho do meu braço agora", afirmou o italiano, dando uma risada. Em Londres-2012, ele conquistou duas medalhas de ouro nas provas individuais e outra de prata no revezamento. "Foi uma corrida muito difícil nesta quarta, eu não sei como eu fiz isso. Um trabalho incrível, não sei o que me resta para as próximas corridas", acrescentou. O italiano vai participar nesta quinta (15) da prova de 60 quilômetros. Na sexta (16), ele fará parte da equipe italiana no revezamento. Nesta quarta, o australiano Stuart Tripp ficou com a prata. Já o norte-americano Oscar Sanchez garantiu o bronze. Antes de chegar na Indy, Zanardi disputou 41 corridas na Fórmula 1, mas conseguiu apenas um ponto. Depois do acidente, o italiano conseguiu uma impressionante adaptação e voltou a pilotar, em categorias de turismo. Em 2007, quatro semanas após o início do treinamento na handbike, Zanardi chegou em 4º lugar na Maratona de Nova York de 2007, na categoria. "O Zanardi é como o vinho, como ele mesmo diz, melhora com a idade. Não há mais adjetivos para descrever alguém como ele", disse o presidente do Comitê Paraolímpico da Itália, Luca Pancalli.