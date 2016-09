Um acidente bloqueia parcialmente a BR-116, na altura do km 69. O acidente aconteceu às 10h30, mas não há previsão de liberação, segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF). O acidente envolveu três carros e há uma vítima presa nas ferragens. No momento, de acordo com a PRF, há fila de 10 quilômetros no local.

