Festival do Rio divulga selecionados para disputa em mostras competitivas

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Festival do Rio anunciou nesta quarta (14) os filmes selecionados para as mostras competitivas de sua 18ª edição. Ao todo, 35 longas e 13 curtas brasileiros participarão do evento que acontece de 6 a 16 de outubro. Na competição principal, que concede o troféu Redentor, destacam-se "Era o Hotel Cambridge", longa de Eliane Caffé premiado no Festival Internacional de Cinema de San Sebastián, que fala sobre a ocupação de um prédio por refugiados e sem-teto no centro de São Paulo, e "O Filho Eterno", de Paulo Machline, baseado no livro de Cristóvão Tezza sobre um pai que aprende a lidar com um filho com Síndrome de Down. Exibido na mostra Panorama do Festival de Berlim, "Curumim", de Marcos Prado, compete na categoria de documentários. A mostra secundária, Novos Rumos, traz dez filmes com narrativas e linguagens cinematográficas experimentais. Fora da competição, serão exibidos "BR 716", de Domingos Oliveira, "Elis", filme de Hugo Prata que venceu o Festival de Gramado, e "Pequeno Segredo", de David Schurmann, o escolhido para representar o Brasil em uma possível vaga ao Oscar. O melhor filme de ficção, documentário e curta será escolhido por meio de voto popular, as demais categorias são definidas pelo júri do festival. "Lavoura Arcaica", de Luiz Fernando Carvalho, recebe uma sessão especial em comemoração aos 15 anos de seu lançamento, e "É um Caso de Polícia", de Carla Civelli, ganha versão restaurada na mostra Tesouros. LONGAS Ficção "Comeback", de Erico Rassi "Era o Hotel Cambridge", de Eliane Caffé "Fala Comigo", de Felipe Sholl "Mulher do Pai", de Cristiane Oliveira "O Filho Eterno", de Paulo Machline "Redemoinho", de José Luiz Villamarim "Sob Pressão", de Andrucha Waddington "Vermelho Russo", de Charly Braun Documentário "Curumim", de Marcos Prado "Divinas Divas", de Leandra Leal "Luta do Século", de Sergio Machado "O Jabuti e a Anta", de Eliza Capai "Super Orquestra Arcoverdense de Ritmos Americanos", de Sergio Oliveira "Waiting for B", de Paulo Cesar Toledo e Abigail Spindel Novos Rumos "A Serpente", de Jura Capela "Deixa Na Régua", de Emílio Domingos "Então Morri", de Bia Lessa e Dany Roland "Para Ter Onde Ir", de Jorane Castro "Talvez Deserto Talvez Universo", de Karen Akerman e Miguel Seabra Lopes "Xale", de Douglas Soares CURTAS "Antonieta", de Flávia Person "Demônia - Melodrama em 3 Atos", de Cainan Baladez e Fernanda Chicolet "Lápis Cor de Pele", de Victória Roque "O Estacionamento", de William Biagioli "O Ex-Mágico", de Olimpio Costa e Mauricio Nunes "O Homem da Raia do Canto", de Cibele Santa Cruz "Postegardos", de Carolina Markowicz "Se Por Acaso", de Pedro Freire Novos Rumos "E Para que Poetas em Tempo de Pobreza?", de Carlos Adriano "Janaina Overdrive", de Mozart Freire "Love Snaps", de Daniel Ribeiro e Rafael Lessa "Não Me Prometa Nada", de Eva Randolph