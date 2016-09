Com oito gols de artilheiro, seleção de goalball bate a China e está na semifinal

LUÍS CURRO, ENVIADO ESPECIAL RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - A equipe brasileira masculina de goalball avançou nesta quarta (14) para as semifinais na Paraolimpíada do Rio-2016. Diante dos chineses, campeões olímpicos em Pequim-2008, os brasileiros tiveram o domínio da partida e ganharam por 10 a 3, na Arena do Futuro, no Parque Olímpico da Barra. Leomon Moreno marcou oito dos dez gols da seleção -quatro no primeiro tempo e quatro no segundo. Os outros dois foram de Josemarcio Sousa. Moreno é o artilheiro do Brasil (e da competição) nestes Jogos, com 23 gols em cinco jogos. O jogador integrou a equipe nacional que faturou a inédita medalha (de prata) em Londres-2012. Na final na Inglaterra, o Brasil perdeu da Finlândia. Os atuais campeões paraolímpicos decepcionaram no Rio e caíram na primeira fase, depois de uma única vitória em quatro partidas. O goalball está no programa paraolímpico desde Toronto-1976. No masculino, não há um país que seja dominante no esporte, disputado por deficientes visuais. A Dinamarca e a Finlândia têm dois ouros. Áustria, Alemanha Ocidental, China, EUA, Itália e Iugoslávia conquistaram um ouro cada um. O rival do Brasil na semifinal desta quinta (15) sairia do confronto entre Lituânia e Canadá.