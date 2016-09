SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Morreu nesta quarta-feira (14) o ator, diretor e dramaturgo Duda Ribeiro, 54, conhecido por seus papéis nas novelas "Caminho das Índias" e "Salve Jorge". Ele não resistiu a um câncer contra o qual lutava desde 2010. No cinema, ele participou de longas nacionais como "Heleno" e "Assalto ao Banco Central". Sua aparição mais recente na TV foi no seriado "Vai Que Cola", do Multishow.