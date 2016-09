PSDB de Curitiba abre processo contra Galdino, que pode ser expulso

Galdino sendo escoltado pela Guarda Municipal

O presidente do PSDB de Curitiba Juraci Barbosa Sobrinho encaminhou carta ao presidente da Câmara de Vereadores de Curitiba, Aílton Araújo, repudiando as agressões cometidas pelo vereador Professor Galdino (PSDB). Ele também informou que determinou a abertura de processo disciplinar no Conselho de Ética do partido para apura os fatos que, se confirmados, podem resultar na expulsão do vereador do partido.

"Afirmo com veemência que o PSDB de Curitiba repudia não só a falta de decoro, mas principalmente as agressões físicas, especialmente contra mulheres, motivo pelo qual já determinei ao Conselho de Ética do Diretório Municipal a abertura de processo disciplinar para apurar os fatos, que, se confirmados, resultarão na expulsão do filiado infrator. Informo também que o PSDB Mulher já encaminhou à Presidência da Comissão Executiva requerimento de apuração dos fatos e aplicação de sanções disciplinares ao Vereador", escreveu Barbosa Sobrinho.

O vereador Professor Galdino foi detido agora há pouco pela Guarda Municipal na Câmara Municipal de Curitiba após ser acusado de agressão contra a vereadora Carla Pimentel (PSC). Ele foi levado para o 1º Distrito Policial, segundo a assessoria da Câmara Municipal de Curitiba.

Segundo a assessoria da Prefeitura de Curitiba, duas viaturas, uma delas da Patrulha Maria da Penha, foram enviadas ao local. Os guardas conduziram Galdino, acompanhado de um assessor parlamentar, para o 1º DP, onde o vereador aguarda para prestar depoimento. A vereadora Carla Pimentel também está no local para registro de ocorrência e depoimento.

A assessoria do vereador Galdino informou que o vereador foi apenas conduzido pela Guarda e que logo após o depoimento deve ser liberado. Galdino está acompanhado do advogado e de um assessor.

Antes, na sessão, vereadora pediu a palavra e “afirmou que foi agredida pelo vereador Professor Galdino”. Conforme a vereadora, “ela estava na sala ao lado, quando foi agredida física, psicológica e moralmente pelo Professor Galdino. Tenho testemunhas, dois vereadores intervieram e um terceiro presenciou tudo”, como revela vídeo.