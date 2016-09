Nova ministra elogia antecessores e diz que AGU tem 'essência técnica'

MARINA DIAS E MARIANA HAUBERT BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - Em discurso de posse como nova advogada-geral da União, Grace Mendonça afirmou nesta quarta-feira (14) que a instituição deve ter "sua essência eminentemente técnica" para cumprir funções de defesa "judicial e extrajudicial" do governo. Grace assume o cargo após a turbulenta demissão de seu antecessor, o advogado Fábio Medina Osório, que desagradou o Planalto ao pedir acesso ao STF (Supremo Tribunal Federal) a inquéritos da Lava Jato e, após sua saída da AGU, na semana passada, afirmar que o governo Temer "quer abafar" a operação. Em discurso de pouco mais de dez minutos, em que se emocionou ao falar do apoio que recebeu do marido, Grace agradeceu aos ex-advogados-gerais da União do governo Dilma Rousseff, Luís Inácio Adams, presente no evento, e José Eduardo Cardozo. A nova ministra, porém, não mencionou Osório. Secretária-geral de contencioso, órgão da AGU, desde 2003, Grace trabalhou diretamente com os dois ministros da gestão petista. Grace ressaltou ainda a atuação da AGU na "defesa do erário" para "evitar que recursos públicos sejam desviados". "A sociedade, portanto, é a primeira beneficiária dos resultados obtidos pela instituição", disse. "Uma AGU forte é importante, sim, para o Estado Democrático de Direito", completou. Com bom trânsito no STF -era ela quem substituía o advogado-geral nas sustentações orais na Corte quando necessário-, Grace teve a posse prestigiada pelos ministros Gilmar Mendes, Dias Toffoli e Luís Roberto Barroso, além de seus pais, amigos e dois padres aos quais agradeceu como "importantes" para sua condução espiritual. O relacionamento com o Supremo foi destacada, inclusive, pelo presidente Michel Temer que, em sua rápida fala, afirmou que "a consideração que o STF tem com a senhora para nós é importante porque os Poderes, apesar de independentes, têm que ter boa relação". Temer disse ainda que o discurso de Grace era "o exemplo de como deve ser o governo: coisa emocionada e alegre" e destacou os cumprimentos da nova ministra aos ex-AGUs como demonstração de que "as instituições valem mais que as pessoas". Grace é a primeira mulher a ocupar um cargo no primeiro escalão do governo Temer e o presidente lembrou desse fato rapidamente durante seu discurso.