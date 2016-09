Governadores de 17 Estados dizem que decretarão calamidade nesta segunda

CATIA SEABRA SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Reunidos nesta terça-feira (13) em Brasília, governadores de 17 Estados avisaram ao ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, que decretarão estado de calamidade na segunda-feira (19). Na reunião, ocorrida em Brasília, os governadores reivindicaram a liberação de R$ 14 bilhões para cobertura de perdas provocadas por incentivos concedidos pela União. Segundo participantes, Meirelles disse não à reivindicação. Mas, diante da ameaça, o presidente Michel Temer telefonou para o governo do Piauí, Welington Dias (PT), manifestando disposição de negociar. Pouco antes do telefonema de Temer, Dias disse a Meirelles que os governadores preparam uma carta em que decretam estado de calamidade. Segundo Dias, os governadores do Norte, Nordeste e Centro-Oeste são maioria no movimento, mas haverá adesão de Estados do Sul e Sudeste. "Você sabe que não sou de blefar. Tivemos que nos segurar para não decretar estado de emergência junto com o Rio", disse Dias, que se sentou ao lado do governador do Rio, Luiz Fernando Pezão (PMDB), durante a reunião. O governador de Goiás, Marconi Perillo (PSDB), disse que o governo federal não tem noção do tamanho da crise enfrentada nos Estados. "Tenho a sensação de que não conseguimos mostrar nossa situação", disse ele, segundo governadores. Governadores relataram a Meirelles a situação de cada Estado. O governador de Sergipe, Jackson Barreto (SE), disse estar pagando a folha de pagamento de julho. "Do Meirelles, só ouvimos não", disse Dias.