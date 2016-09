Brasil vai à semifinal no goalball masculino e feminino

Romário Marques (6) e Leomon Moreno (4) são dois dos principais jogadores da seleção brasileira (foto: Rio 2016/Brandão)

O goalball brasileiro segue avançando nos Jogos Rio 2016. Na manhã desta quarta (14), a seleção masculina, atual campeã mundial, derrotou a China por 10 a 3 nas quartas-de-final na Arena do Futuro e garantiram vaga na semifinal da competição. A equipe feminina também está entre as semifinalistas depois de bater a Ucrânia por 10 a 0.

No masculino, o Brasil agora aguarda a partida entre Alemanha e Estados Unidos, marcada para as 12h desta quarta, para conhecerem seus adversários na semifinal, que acontece na quinta (15) às 13h30. Os outros dois cruzamentos das quartas são Lituânia x Canadá e Suécia x Turquia.

Mais uma vez, Leomon Moreno foi o grande nome do Brasil em quadra. Artilheiro do Mundial de 2014, o brasiliense de 23 anos marcou oito gols na vitória sobre os chineses. Os outros dois foram de Josemarcio Sousa, o Parázinho. “O segredo é muito treinamento e a ajuda dos meus companheiros”, resumiu Leomon.

Feminino faz história

Se entre os homens a classificação à semifinal era esperada, entre as mulheres ela foi histórica. A vitória sobre as ucranianas e a vaga entre as quatro melhores equipes do torneio já garantem à seleção feminina sua melhor colocação na história dos Jogos Paralímpicos, superando o quinto lugar de Londres 2012 - o time também foi sétimo em Atenas 2004 e sexto em Pequim 2008.

A estrela da vitória brasileira sobre as ucranianas foi Victoria Amorim, grande nome da equipe nos Jogos, com sete gols. Ana Carolina Custódio marcou duas vezes e Simone Rocha uma para completar o placar. O Brasil agora espera o confronto entre Japão e China, ouro e prata em Londres 2012, para conhecer suas adversárias na semifinal, marcada para as 15h de quinta (15). Os outros dois jogos das quartas-de-final do torneio feminino são Turquia x Israel e Estados Unidos x Canadá. Confira o calendário do goalball no Rio 2016