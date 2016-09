Verônica Hipólito é bronze e leva segunda medalha no Rio 2016

(foto: Daniel Zappe/MPIX/CPB)

A paulista Verônica Hipólito foi ao pódio novamente nos Jogos Paralímpicos Rio 2016. Na manhã desta quarta (14), a jovem de 20 anos ficou em terceiro lugar nos 400m rasos da classe T38 do atletismo e garantiu a 44ª medalha brasileira nos Jogos, sua segunda no evento. Verônica levou a prata nos 100m rasos da mesma classe na última sexta (9).A velocista de São Bernardo do Campo (SP) também competiu no salto em distância, mas terminou na oitava colocação.

Verônica disputou a final na raia três e teve ótima largada, deixando algumas adversárias para trás logo na primeira curva. A brasileira imprimiu um ritmo forte e colou na britânica Kadeena Cox e na chinesa Junfei Chen, que lideravam a bateria. No entanto, nos últimos metros Verônica não conseguiu mais acompanhar o ritmo das líderes e fechou com 1min03s14, tempo que lhe valeu o bronze. Kadeena levou o ouro com 1min00s71, novo recorde mundial da distância, e Chen garantiu a prata com 1min01s34.