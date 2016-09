Lemoskine e Fernanda Takai se apresentam neste domingo

(foto: Divulgação)

No dia 18 de setembro, Curitiba vai receber o show de Lemoskine e Fernanda Takai pelo projeto Sesi Música. A iniciativa reúne artistas locais e nacionais em encontros especiais que valorizam essa conexão musical. Essa é a primeira vez que Rodrigo Lemos (Lemoskine) toca com a Fernanda Takai e o encontro promete ser muito marcante. O show é às 19h, no Teatro Sesi – Campus da Indústria, com ingressos a R$ 30 e R$ 15.

"Nunca cantei com o Rodrigo mas John [companheiro de banda de Fernanda Takai, no Pato Fu] produziu algumas faixas de seu disco solo e tenho acompanhado, mesmo que de longe, sua trajetória em grupo ou sozinho. Gosto muito de me apresentar em Curitiba, visito muito a capital paranaense porque meu irmão mais novo mora lá. Será uma alegria retornar à cidade com um artista do estado", diz Fernanda Takai.

A expectativa também é grande do outro lado. Rodrigo Lemos lembra que o nome de Fernanda Takai como artista convidada foi natural, por conta da relação com John Ulhoa. “Já tínhamos uma história. A gente se conheceu quando abrimos um show do Pato Fu ainda com a Poléxia. Já tivemos uma abertura, uma ligação. Esse contato foi se desenvolvendo ao longo dos anos”, lembra Lemos. O nome de Fernanda Takai surgiu naturalmente. “Vai ser muito legal ter no nosso trabalho um vocal feminino. Estou animado em ter a presença da Fernanda e seu astral”, diz Rodrigo.

Para esse show, a ideia é fazer um apanhado da carreira do Lemoskine, considerando o trabalho “Toda a Casa Crua”, que teve produção de John Ulhoa; o atual disco “Pangea I Pallace II”, além de algumas músicas da Poléxia e da Fernanda Takai.

SESI MÚSICA apresenta Lemoskine convida Fernanda Takai

Data: 18 de setembro, domingo

Horário: 19 horas

Local: Teatro Sesi – Campus da Indústria - Av. Comendador Franco, 1341 – Jardim Botânico - Curitiba/PR

Informações: (41) 3315-0808

Ingressos: R$ 30 (inteira) e R$ 15 (meia-entrada para estudantes, pessoas acima de 60 anos, doadores de sangue com documento comprobatório)

Vendas: (41) 3315-0808, www.diskingressos.com.br ou nos quiosques Disk Ingressos

Sobre Lemoskine:

Lemoskine é o trabalho solo do músico e produtor Rodrigo Lemos, ex-integrante e compositor das bandas Poléxia e A Banda Mais Bonita da Cidade. O projeto já lhe rendeu indicação para o VMB 2012, na categoria “Aposta MTV”, com o álbum de estreia Toda a Casa Crua - oregistro foi feito ao lado de parceiros de cena local e conta com a participação especial de John Ulhoa (Pato Fu) na produção de três faixas. O repertório se desdobrou em clipes para as canções “Música de Novela”, “Nessa Mulher”, “Toda Bonita” e “Estilingue”, além do mini-documentário Toda a Casa Crua no Moinho Curitibano, filme concebido pela artista plástica Mariana Zarpelon e dirigido por João Marcelo e Rosano Mauro Jr, estabelecendo ligações entre a criação do álbum e a história de um antigo moinho de farinha. Em agosto de 2015, Lemos lançou Pangea I Palace II em formato digital, além de um clipe e uma edição limitada em compacto lo fi de 7" para o single Pedra Furada ; um produto desenvolvido pelo selo Vinyl Lab e customizado pelo estúdio de design Apoc. Desta vez, o músico se apoia em uma canções mais sensoriais, embaladas pelo groove do reggae, do dub e de ritmos brasileiros. O álbum vem sendo bem recebido nas redes sociais e em veículos especializados como O Globo, Billboard e Showlivre; restando, portanto, circular nos palcos para estreitar laços com seu público e dar continuidade à repercussão iniciada com o show de estreia no Sesc da Esquina, em Curitiba.

SITE OFICIAL lemoskine.com / YOUTUBE /lemoskine / TWITTER /lemoskine FACEBOOK /CurtaLemoskine

Sobre Fernanda Takai:

Fernanda Takai nasceu em 1971, em Serra do Navio, Amapá. Morou também na Bahia e, aos oito anos de idade mudou-se para Belo Horizonte, Minas Gerais, onde vive atualmente. Formada em Relações Públicas pela Universidade de Minas Gerais, em 1993, chegou a exercer a carreira conciliando o trabalho com a banda Pato Fu, que estava começando. Atualmente é cantora, compositora e cronista. Vocalista da banda mineira Pato Fu há 23 anos, além de manter uma carreira solo paralela há oito anos. Artista multipremiada pelas instituições: APCA - Associação Paulista de Críticos de Arte, Grammy Latino, MTV Brasil, Multishow, Revista Bravo!, Prêmio da Música Brasileira, entre outros. Tem três livros publicados (Panda Books e Cobogó Editora). Apresentou-se no Japão, Inglaterra, Portugal, Nova Zelândia, Austrália, Argentina e Estados Unidos. Participou como convidada de projetos de artistas de renome, como Rita Lee, Zélia Duncan, Roberto Menescal, Maki Nomiya, João Donato, Gilberto Gil, Erasmo Carlos, Duran Duran, Renato Russo e muitos outros. Contribuiu para trilhas de curtas, longas e documentários como cantora, dubladora e compositora, com trabalhos para Disney, Otto Desenhos (quando recebeu o prêmio Kikito), Jorge Furtado, entre outros. Entre os destaques da carreira solo está o CD de inéditas gravado com o guitarrista Andy Summers (The Police) em 2012. Seu disco mais recente, “Na Medida do Impossível”, rendeu os títulos de “Melhor Álbum” e “Melhor Projeto Visual”, pelo Prêmio da Música Brasileira e o Red Dot Design Award, considerado o Oscar do design.

Na Medida do Impossível - Em 2014 Fernanda Takai lançou seu mais recente disco solo, “Na Medida do Impossível” e em 2015 saiu em turnê por todo o Brasil com o show deste trabalho. O álbum, terceiro de sua carreira solo e primeiro autoral, tem a marca de Fernanda Takai em cada detalhe. Mas conta também com a contribuição de parceiros escolhidos pela admiração, afinidade, pela vontade de mostrar o que talvez outras gerações desconheçam. “Tudo à primeira vista parece meio caótico musicalmente, mas foi pelas arestas que encontrei o encaixe de mundos tão distintos. Não pelo insólito. Pela nobreza de cada voz, compositor e músico que participa desse caminho”, define a cantora. O disco foi gravado no estúdio 128 Japs, em Belo Horizonte, e produzido por John Ulhoa. Em um repertório de 13 músicas, Fernanda divide a autoria de “Seu Tipo” com Pitty, “De um Jeito ou de Outro” com Marcelo Bonfá, e “Quase Desatento” com Marina Lima e Climério Ferreira. Sucessos nacionais foram regravados, como “A Pobreza”, de Renato Barros, e “Como Dizia o Mestre”, de Benito di Paula. O CD traz, ainda, “Doce Companhia”, sua versão em português para uma música da cantora mexicana Julieta Venegas.