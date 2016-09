BNDES receberá Estados para discutir privatização de saneamento

NICOLA PAMPLONA RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - A presidente do BNDES, Maria Silvia Bastos Marques, afirmou nesta quarta-feira (14) que receberá, na semana que vem, representantes de todos os Estados para apresentar o programa de concessão das companhias estaduais de saneamento. No primeiro pacote de concessões do governo Michel Temer, apresentado nesta terça (13), foram incluídas as companhias de saneamento do Rio, do Pará e de Rondônia. Marques disse que o BNDES se compromete a contratar estudos para analisar a viabilidade de concessão das empresas de outros Estados, com a possibilidade de recuperar os gastos nos leilões. Ela disse que alguns Estados já demonstraram interesse, citando Espírito Santo, Bahia e Rio Grande do Norte, e que acredita em interesse de investidores pelo processo de concessões no setor. "Saneamento não gera apenas retorno social, pode gerar também retorno ao investidor", disse ela, em entrevista após a cerimônia de abertura do Fórum Nacional, na sede do banco. TRANSIÇÃO Marques comentou o lançamento do pacote de concessões nesta terça, dizendo que o país ainda viverá um período de transição na atração de investidores. "Idealmente, as concessões deveria ser financiadas de forma totalmente privada", afirmou. Os bancos públicos, porém, terão R$ 30 bilhões para financiar os investidores. "Mas já tomamos a decisão de não alavancar mais 100% dos projetos", ressaltou.