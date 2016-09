Quinta-feira é o último dia de incrição no vestibular da UFPR

Acaba às 16 horas desta quinta-feira (15 de setembro) o prazo para as inscrições do Vestibular 2016/2017 da UFPR. Iniciado em 18 de agosto, o prazo não será prorrogado. Segundo o coordenador do Núcleo de Concursos da UFPR, Mauro Belli, a relação candidato-vaga por curso será divulgada possivelmente na quinta-feira da próxima semana (dia 22).

A inscrição para o vestibular poderá ser feita no Portal do Núcleo de Concursos (www.nc.ufpr.br), mediante o preenchimento de formulário próprio, e será consolidada após o pagamento da taxa de inscrição, no valor de R$ 120,00 – o mesmo do ano passado. Além de fazer a inscrição, o candidato poderá baixar o aplicativo + UFPR (disponível para celulares com sistema Android), que possibilita a realização de um vestibular simulado.

A 1ª fase do Vestibular, com a Prova Objetiva de Conhecimentos, será realizada em 23 de outubro de 2016. A 2ª fase será em 27 de novembro (Prova de Compreensão e Produção de Textos) e em 28 de novembro (Provas de Habilidades Específicas).

Mudanças

O processo seletivo traz três mudanças em relação ao ano passado. A grande novidade é a possibilidade de o candidato ter acesso ao resultado da sua prova discursiva, na segunda fase. O Núcleo de Concursos vai disponibilizar o resultado da avaliação no seu site, com as notas de cada critério avaliado na prova, e abrirá espaço para recurso do candidato.

O percentual de vagas destinado ao Sisu caiu de 30% para 20% nos cursos. O número de vagas permanece o mesmo (6815). Mas, enquanto no ano passado as vagas para o Sisu eram de 1929, em 2016/2017 caíram para 1251, enquanto as destinadas ao Processo Seletivo passaram de 4886 para 5564.

Das vagas oferecidas pela UFPR, 50% serão de concorrência geral. As outras 50% serão destinadas de acordo com o sistema de cotas, regulamentado pela Lei de Cotas (nº 12.711/12). Já o pedido de isenção deverá ser solicitado entre os dias: 18 a 29 de agosto de 2016 para solicitações através do CadÚnico ou de 18 de agosto a 6 de setembro de 2016 para solicitações através da Lei nº 12. 799/13. Os pedidos devem ser encaminhados por meio de formulário específico que estará disponibilizado no endereço eletrônico www.nc.ufpr.br.

Homologação

A partir de 22 de agosto, o candidato deverá verificar, no endereço eletrônico www.nc.ufpr.br, no link específico do presente Processo Seletivo, a situação de homologação de sua inscrição. No dia 22 de setembro, será disponibilizada a lista com os nomes dos candidatos com inscrição homologada no endereço eletrônico www.nc.ufpr.br.

Em Curitiba, serão realizadas as provas para os cursos sediados em Curitiba, Jandaia do Sul, Matinhos, Palotina, Pontal do Paraná e Toledo. Os candidatos aos cursos sediados em Jandaia do Sul, Matinhos, Palotina e Toledo poderão optar por realizar as provas nas cidades-sede.