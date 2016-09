Jovem Pan cancela debate entre candidatos à Prefeitura de Curitiba

O debate com os candidatos à Prefeitura de Curitiba, que seria realizado pela rádio Jovem Pan Curitiba na noite desta quarta-feira (14), na Universidade Positivo, foi cancelado. Confira abaixo a nota do Grupo RIC a respeito da decisão.

“Em função das manifestações de parte da comunidade acadêmica e do PSOL para que a Jovem Pan convidasse para o debate desta quarta-feira, 14 de setembro, a candidata Xênia Melo, cujo partido não possui, de acordo com a Lei Eleitoral, o direito assegurado de participar do programa, o Grupo RIC esclarece:

A emissora cogitou incluir no debate a referida postulante, além do candidato Afonso Rangel (PRP), visando, sobretudo, atender a um novo formato de discussão eleitoral, marcado pela liberdade e interatividade, nos mesmos moldes do que já é realizado nas eleições dos Estados Unidos e em diversos países da Europa. Entretanto, a entrada de dois novos candidatos, mantendo-se a regra ajustada anteriormente com os demais postulantes ao cargo de prefeito, não encontraria espaço viável na grade de programação da Jovem Pan por conta da limitação de horário para a exibição do programa obrigatório “A Voz do Brasil”, com início limite das 21h.

