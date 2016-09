Curitiba e RMC têm megaoperação de patrulhamento

(foto: Divulgação/ Sesp)

Do mais sigiloso e avançado serviço de inteligência até o mais ostensivo dos patrulhamentos, Curitiba e os municípios da região metropolitana recebem a “megaoperação Impacto”, a partir desta quarta-feira (14).



Polícia 24 horas nas ruas, helicópteros no apoio às equipes terrestres, cães farejadores, cavalaria, ações estratégicas em horários e locais com maior incidência de crimes, barreiras de trânsito serão algumas das iniciativas programadas.



Com meses de planejamento, a operação reúne todas as forças de segurança do Paraná (Polícia Civil, Militar, Corpo de Bombeiros, Departamento de Inteligência, Departamento Penitenciário, Polícia Científica) que vão trabalhar de forma integrada como resposta, principalmente, aos crimes patrimoniais (roubo e furto) registrados no primeiro semestre de 2016.



Dentro da estratégia da operação, cerca de 800 policiais, que estão concluindo o curso de formação, vão reforçar o contingente total da Polícia Militar da região.



Novas viaturas foram locadas para fazer o patrulhamento ininterrupto em Curitiba e região metropolitana. Policiais civis e militares das unidades de elite também estão convocados para realizar patrulhas especializadas. Agentes responsáveis pelos serviços administrativos da PM serão destacados para trabalhar nas ruas.



“Nos próximos 30 dias, estão programadas ações de prevenção, fiscalização e combate à criminalidade em Curitiba e região metropolitana, além de ações pontuais no interior do Estado. É uma megaoperação planejada com o reforço das primeiras 50 viaturas locadas para fazer o patrulhamento ostensivo”, disse o secretário da Segurança Pública e Administração Penitenciária, Wagner Mesquita. Nas próximas semanas, mais 150 veículos serão entregues.



“O trabalho das nossas polícias será acompanhado do Centro Integrado de Comando e Controle (CICC) e orientado por informações do Departamento de Inteligência. É um trabalho integrado de todas as forças da Segurança Pública do Paraná”, completou o secretário.