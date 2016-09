Programa ensina técnicas de cultivo de flores e plantas ornamentais

Nesta -feira (15), o programa de Conscientização Ambiental “Nós e o Meio Ambiente”, da Prefeitura de Curitiba, vai tratar de técnicas para cultivo de flores e plantas ornamentais em pequenos espaços. As atividades serão realizadas no pátio interno da Capela Santa Maria, das 14h às 18h, como parte da oficina “Poda e Tratos Culturais em Mini Pomar Nativo”, iniciada em novembro do ano passado.

Os trabalhos estarão, mais uma vez, sob a condução do ambientalista Ademar da Silva Brasileiro, mais conhecido como Mago Jardineiro, que dará uma aula prática sobre como podar, adubar e cuidar de flores e plantas ornamentais em vasos, floreiras e pequenos jardins. Ele ensinará técnicas de biorfertilização, revitalização de solos, podas, transplantes e multiplicação de mudas por estaquia. Também vai mostrar quais são as plantas nativas da nossa região e explicar o que são plantas companheiras.

A oficina “Poda e Tratos Culturais em Mini Pomar Nativo” é desenvolvida em módulos, organizados de acordo com as estações do ano: no outono - árvores frutíferas e hortaliças; no inverno - ervas medicinais, ervas aromáticas e temperos; na primavera - flores e plantas ornamentais; no verão - verduras e legumes.

As inscrições para o módulo “Primavera” são gratuitas e podem ser feitas pelo e-mail cursosfcc@fcc.curitiba.pr.gov.br , ou no próprio local da oficina, antes do início das atividades. Por ser um curso prático, os participantes poderão levar mudas, semente e, se possível, húmus. A Capela Santa Maria fica na Rua Conselheiro Laurindo, 273, no Centro.



Programa

O programa “Nós e o Meio Ambiente” é, na prática, um curso de formação continuada em conscientização ambiental. Lançado em maio de 2013, por iniciativa da Fundação Cultural de Curitiba, conta em parceria com o Instituto Curitiba de Arte e Cultura (ICAC) e o apoio do Instituto Municipal de Administração Pública (IMAP).

O programa oferece espaço para debate e reflexão sobre as interferências humanas no planeta, em palestras, aulas práticas, visitas orientadas a locais onde se desenvolvem ações para preservação ambiental, exibição de filmes e documentários e outras atividades.

Entre os temas tratados estão lixo, reciclagem, mudanças climáticas, sustentabilidade, agricultura orgânica, horta urbana, construções sustentáveis, alimentação saudável e outros. “É mais um esforço do Município para sensibilizar e conscientizar as pessoas sobre a necessidade da contribuição de todos para diminuir os aspectos negativos do impacto ambiental”, explica Márcia Squiba, idealizadora e coordenadora do programa.