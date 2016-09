Lula e Falcão defendem antecipação de eleição interna para revitalizar PT

CATIA SEABRA SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Reunidos nesta quarta-feira (14) em São Paulo com o conselho do partido, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o presidente do PT, Rui Falcão, defenderam a troca do comando do partido em maio de 2017. Pela proposta, convoca-se um congresso partidário com plenos poderes para realização de uma eleição interna já em maio. Originalmente, a nova eleição só aconteceria em novembro do ano que vem. Por essa fórmula seria cancelado o encontro petista que está programado para março. Na reunião desta quarta, Lula defendeu a revitalização da cúpula partidária com a presença de nomes de maior peso, como ex-ministros do governo petista.