União Europeia divulga propostas para unificar o mercado digital do bloco

DIOGO BERCITO MADRI, ESPANHA (FOLHAPRESS) - A Comissão Europeia, braço Executivo da União Europeia, divulgou nesta quarta-feira (14) uma série de propostas para unificar o mercado digital do bloco econômico. Parte das medidas forçaria gigantes da tecnologia como Google, Facebook e WhatsApp a se adaptar a novas regras, algumas desfavoráveis a seus negócios na região e acusadas de protecionismo. As propostas serão discutidas durante os próximos anos no Parlamento Europeu e no Conselho Europeu, antes de fato serem adotadas. A União Europeia busca construir um mercado digital único para seus cerca de 500 milhões de consumidores, permitindo que tenham acesso a produtos on-line independente de onde estejam. Na prática, o assinante espanhol do serviço de streaming Netflix teria acesso a conteúdos hoje restritos a outros países do continente, porque não seria mais necessário que a empresa obtivesse autorizações uma a uma. As propostas também incluem novas regras para os direitos autorais nessa região e para a competitividade. O Google, por exemplo, poderia ter que pagar para incluir o conteúdo de jornais europeus dentro do serviço de agregação de notícias Google News. O mesmo valeria para Facebook e Twitter. "Estamos tentando modernizar as regras, pois grande parte delas foi criada em 2001, quando diversas dessas empresas não operavam", diz à reportagem Nathalie Vandystadt, porta-voz da comissão. "O mundo digital não espera, e queremos que a mudança seja rápida." INCENTIVOS Entre as diversas ações propostas, o WhatsApp poderia ser alvo de medidas mais duras de vigilância de conteúdo. O serviço de troca de mensagens via internet seria tratado como uma chamada telefônica ou uma mensagem de texto comum. A Comissão Europeia propôs também que empresas de telecomunicação tenham incentivos financeiros para investir na rede de celular e internet no continente. Como contrapartida, teriam maior controle da infraestrutura, o que pode levar ao aumento dos preços ao consumidor. As medidas foram sugeridas pelo Executivo da União Europeia semanas depois de uma multa de 13 bilhões de euros à Apple por benefícios fiscais recebidos na Irlanda. Dessa maneira, o anúncio de quarta-feira somou-se a um contexto desfavorável a empresas americanas na região.