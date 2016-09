(foto: Gabriel Rosa/ SMCS)

Um ano depois da instalação dos primeiros brinquedos adaptados para crianças com deficiência na cidade, o projeto dá mais um passo e chega aos Portais do Futuro da Prefeitura de Curitiba. Quatro dos sete portais estão recebendo os equipamentos, que possibilitam a inclusão de crianças que enfrentam limitações no uso de brinquedos comuns.

O primeiro Portal a receber os brinquedos foi o CIC, há um mês. Estão funcionamento um balanço e um carrossel (gira-gira). Cajuru e Tatuquara receberam balanços triplos. No Boqueirão, os equipamentos estão sendo instalados. Ainda não há previsão de colocação dos brinquedos no Portal Bairro Novo, pois o prédio está em reformas.

O projeto de instalação de brinquedos adaptados teve início em setembro do ano passado, com a inauguração de um parquinho no Passeio Público. De lá para cá, a iniciativa se estendeu para outros parques e praças da cidade: São Lourenço, Parque Mairi e Praça Presidente Eisenhower, no Jardim Social.

“Esta iniciativa representa uma mudança muito grande na visão da administração pública, que antes tinha o foco no concreto e agora passa a olhar mais as pessoas”, diz o secretário municipal do Esporte, Lazer e Juventude, Aluísio Dutra Júnior.

A instalação de brinquedos adaptados nos Portais do Futuro reforça a política de inclusão já praticada pelo programa, por meio do projeto Inclusive no Portal, destinado à inclusão de jovens com deficiência nas atividades dos portais. Lançado em 2015, o projeto vem registrando um número crescente de usuários. Em 2016, a média mensal foi de 96 alunos inscritos nas diversas atividades recreativas, esportivas e culturais dirigidas a esse público, oferecidas nos sete Portais.





Parceria

A instalação dos brinquedos adaptados é fruto de uma parceria entre a Prefeitura de Curitiba, o Rotary Club e o projeto LIA (Lazer, Inclusão e Acessibilidade). As secretarias municipais do Meio Ambiente e da Pessoa com Deficiência também participam do projeto.