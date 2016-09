Russomanno diz que sua candidatura 'naufragaria' se opinasse sobre reforma trabalhista

ARTUR RODRIGUES SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O candidato a prefeito de São Paulo, deputado federal Celso Russomanno (PRB), afirmou nesta quarta-feira (14) que não daria sua opinião sobre a reforma trabalhista porque sua candidatura poderia "naufragar". Ele também prometeu reduzir o ISS e o IPTU. A pergunta foi feita pelo presidente da rede Petz, Sergio Zimmerman, sobre o limite de trabalho de 12 horas diárias proposto pelo governo do presidente Michel Temer (PMDB). Russomanno inicialmente foi vago sobre a questão trabalhista. "Eu vou ser sincero. Eu não vou responder sua pergunta agora porque sou candidato a prefeito de São Paulo", disse. "Eu ia gerar uma polêmica tão grande que a minha candidatura vai naufragar". Questionado novamente por jornalistas, ele afirmou se tratarem de questões "pontuais". "Existem questões pontuais que são delicadas e não dizem respeito à cidade de São Paulo". As declarações foram dadas nesta quarta para uma plateia de empresários da área de shoppings, em almoço em congresso do setor. A eles, prometeu redução de impostos como ISS e IPTU e isenções fiscais. "A gente quer baixar o ISS e estimular o empreendedorismo", disse. Ele criticou os critérios de cobrança de IPTU para os shoppings. Russomanno, no entanto, não deu detalhes sobre as reduções. Segundo o candidato, esses pontos serão incluídos no programa de governo. Questionado sobre a possível queda na arrecadação que a diminuição dos impostos geraria, ele disse que as mudanças seriam feitas de forma "escalonada".