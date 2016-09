Hospital de Clínicas procura família de paciente que faleceu

(foto: Arquivo/Bem Paraná)

O Hospital de Clínicas da UFPR, de Curitiba/PR, procura por parentes do paciente Valdenir Sérgio Vicente que veio a falecer às 02h23 do dia 09 de setembro, na Unidade de Terapia Intensiva deste Hospital, aos 39 anos.



Nascido em Curitiba, em 19 de março de 1977, tinha como mãe Tereza de Oliveira Santos e pai não declarado em sua carteira de identidade, seu único documento de identificação.



Suas características físicas visíveis eram: tinha um rosto muito magro, com ossos visíveis; bigode e cavanhaque bem marcantes; olhos castanhos, pele morena clara; com altura e peso em torno de 1,80m e 65kg.



Quem tiver informações, favor entrar em contato com o Serviço Social do Hospital pelo telefone (41) 3360-1829.

O atendimento é feito durante as 24 horas do dia.