Brasil não deve banalizar presença do Exército nas ruas, diz Jungmann

NICOLA PAMPLONA RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Embora tenha definido apoio das Forças Armadas a governos estaduais durante as eleições, o ministro da Defesa, Raul Jungmann, disse nesta quarta-feira (14) que é contra a permanência do exército nas ruas por períodos prolongados. "Temos que tomar cuidado para não banalizar a atuação da GLO [garantia de lei e ordem, instrumento que permite a convocação das forças para apoio à segurança pública]", afirmou o ministro em entrevista no Rio. A declaração foi feita após questionamentos sobre o desejo do governo do Rio em manter o exército nas ruas após a eleição. As Forças Armadas já vêm contribuindo com o patrulhamento da capital do estado durante o período dos jogos. Jungmann disse que ainda não há um pedido formal do governo do estado ao presidente Michel Temer, mas já houve conversas com os ministérios da Defesa e da Justiça sobre o tema. Segundo ele, sua pasta se comprometeu a ajudar com treinamento e apoio logístico, mas a prerrogativa de definir sobre o deslocamento de pessoal é da Presidência da República. O ministro, porém, citou o México como um exemplo de que a permanência do exército no patrulhamento de cidades por muito tempo pode ser prejudicial. "O soldado não tem a formação de policial. Não tem também a informação. Quando entra em uma comunidade, ele não sabe distinguir quem é quem", argumentou. Durante a eleição, soldados do exército vão ajudar no patrulhamento de locais de votação e no transporte de urnas. O ministro não soube precisar, porém, quantos serão os locais nem o contingente necessário.