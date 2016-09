Tim Ripper Owens se apresenta no Crossroads

(foto: Divulgação)

Dono de uma garganta privilegiada, Tim Ripper Owens fez bonito ao substituir o deus do Metal, Rob Halford, no Judas Priest. Seus agudos potentes e vocais agressivos viraram sua marca registrada, e após sua saída da banda britânica, o cantor passou por outros grandes grupos como Iced Earth e Yngwie Malmsteen. Também tem trabalhos significativos com o Dio Disciples, Charred Walls of the Damned e sua banda Beyond Fear.

Curitiba receberá mais uma vez o experiente vocalista, numa apresentação especial no palco do Crossroads, uma das mais conceituadas casas da cidade. O repertório contará com clássicos do Heavy Metal mundial e sons de toda sua carreira. A abertura ficará por conta da banda Fire Shadow, que divulga seu último disco, Eternal Flames. Os ingressos no 1º lote custam apenas 40 reais, e podem ser comprados no próprio Crossroads, na loja Hand Made (Shopping Palladium) e pela internet. Confira mais detalhes no Serviço abaixo.

Curitiba/PR - Tim Ripper Owens

Data: 13 de outubro de 2016

Local: Crossroads

Endereço: Avenida Iguaçu, 2304 - Água Verde

Início: 21h00 (abertura da casa)

Censura: 18 anos (necessário documento de identificação com foto)

Informações: 41 3243-3711

Ingressos:

1º lote - R$ 40

Venda online: https://www.eventick.com.br/show-tim-ripper-crossroads

Pontos de venda:

- Bar Crossroads - 2ª e 4ª das 10h30 às 19h00 / 3ª, 5ª, 6ª e Sáb das 10h30 às 24h00

- Dr. Rock: Rua Emiliano Perneta, 297 – Centro (41) 9828-8500 (sem taxa de conveniência)

- Let’s Rock: Praça Tiradentes, nº 106 / Lojas 03 e 04 – Centro (41) 3324-2676

- Monstros do Rock: Rua Emiliano Perneta , 30 / Loja 26 – Centro (41) 3022-7786

- Túnel do Rock: Rua XV, nº74 – Centro (41) 3322-4077