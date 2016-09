Selvagens à Procura da lei no palco do Jokers Pub

Após passar por Rio de Janeiro, Fortaleza, Goiânia, Bahia e Florianópolis, é a hora do grupo cearense radicado em São Paulo, Selvagens à Procura de Lei levar Praieiro (2016) à Curitiba. Apresentando o mais recente álbum, a banda faz show na Jokers Pub, no dia 16 de setembro (sexta), a partir as 22h.

O evento, é parte do projeto multicultural Pitangueira​, que além do show da SAPDL, contará também com projeções audiovisuais e exposições de arte. A abertura fica por conta da banda curitibana Namorada Belga​.

Intitulado Praieiro (2016), o terceiro disco da Selvagens à Procura de lei, é um convite às tardes livres, que deixaram de ser tão frenquentes desde que a banda de rock se mudou – em 2013 ­ de Fortaleza para São Paulo. Inclusive, a deslocalização geográfica do grupo influenciou diretamente nas novas canções. De refrão explosivo, “Tarde Livre” ainda remete às origens praieiras do grupo. A faixa escolhida como single de abertura do disco, já ultrapassa 280 mil visualizações no YouTube. Após São Paulo, o grupo se prepara para levar a turnê Praieiro à Aracaju (22.09), Maceió (23.09), Recife (24.09), João Pessoa (25.09) e Fortaleza (08.10). Outras cidades receberão a banda até o final deste ano.

Selvagens à Procura de Lei @ Curitiba

Local: Jokers Pub Data: 16 de setembro (sexta­feira)

Endereço: R. São Francisco, 164 ­ Centro, Curitiba – PR

Horário: 22h Ingressos: R$20 a R$ 30

Vendas online: http://migre.me/uWnyW

Mais informações: http://migre.me/uWnIm

Sobre Selvagens à Procura de Lei:

Saída de Fortaleza, a banda Selvagens à Procura de Lei construiu uma trajetória sólida ao longo dos últimos anos. Criado em 2009, o grupo formado por Rafael Martins (voz e guitarra), Gabriel Aragão (voz e guitarra), Caio Evangelista (voz e baixo) e Nicholas Magalhães (voz e bateria) percorreu os principais festivais do país, entre eles o extinto Planeta Terra (2011) e o Lollapalooza (2014).