São Paulo tem queda de temperatura depois ter dia mais quente do inverno

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Os paulistanos começam a ter um pouco de alívio a partir da tarde desta quarta-feira (14) com a passagem de uma frente fria, que provocará ligeira queda na temperatura e aumento da nebulosidade. A temperatura máxima para a tarde desta quarta foi de 27,7°C, em média. Por volta das 14h, São Paulo registrava 25,5°C, com índices de umidade relativa do ar acima de 50%. A previsão é de pancadas de chuva isolada no final da tarde, com intensidade moderada, e rajadas de vento de até 50km/h. A cidade de São Paulo registrou a tarde e a madrugada mais quentes do inverno, que termina no próximo dia 22 de setembro, segundo o CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências), ligado à Prefeitura de São Paulo. De acordo com o órgão, a cidade registrou, em média, 32°C durante a tarde desta terça (13). As maiores temperaturas foram nas subprefeituras de Freguesia do Ó (33,5°C), na zona norte, e de Campo Limpo (33,2°C), na zona sul. O calor também foi intenso na madrugada desta quarta (14), quando o CGE registrou, em média, 19,4°C. Até então, a madrugada mais quente do inverno havia sido registrada na terça 13, com 19°C. Os dados são uma média das temperaturas registradas nas 26 estações meteorológicas automáticas do CGE na cidade. O meteorologista do CGE Thomaz Garcia diz essa elevação das temperaturas ocorre devido à presença de uma massa de ar seco e quente que ganhou força desde o último fim de semana. "Este sistema, além de produzir temperaturas elevadas, derrubou os índices de umidade e provocou a segunda tarde mais seca do inverno de 2016, com percentuais médios de 24,8% nas horas mais quentes do dia", afirma. Até então, a tarde mais seca da estação era a do dia 14 de agosto, com índices mínimos médios de 20,2%. Tanto as temperaturas quando os índices de umidade não são incomuns para a época e não bateram recordes em relação a invernos anteriores. A partir desta quinta (15), o sistema frontal se afasta da costa paulista e os ventos passam a soprar do mar. Com isso, segundo os meteorologistas, os percentuais de umidade se elevam e o céu deve ficar nublado, com potencial para chuviscos a partir do final da tarde na capital paulista. A temperatura mínima deve ficar em torno de 14°C e, a máxima, não deve ultrapassar os 23°C, com umidade do ar acima de 50%. No interior do Estado, o tempo será mais aberto e seco na faixa que abrange o centro-norte e oeste, o que provocará baixos índices de umidade no período da tarde. Já no leste do Estado, haverá circulação de ar frio e úmido, que provoca chuva isolada, especialmente no final da tarde. Na sexta (16), a previsão é de garoa no início e no final do dia devido aos ventos que continuam soprando do quadrante sudeste, o que traz umidade para toda a faixa leste paulista. Na capital, a temperatura máxima deve ser de 21°C e, a mínima, em torno de 13°C. No fim de semana, o sol deve aparecer devido ao distanciamento da massa de frio. Com isso, a sensação volta a ser de tempo abafado, com possibilidade de pancadas no final da tarde tanto na capital quanto no centro-leste do Estado.