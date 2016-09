Alunos da rede municipal torcem por professora paratleta

(foto: Divulgação)

Os 600 estudantes da Escola Municipal Rio Bonito, no Tatuquara, torceram com euforia pela professora Mari Cristina Santilli, de 38 anos, que representou o Brasil na equipe feminina de canoagem nas seminfinais dos jogos paralímpicos no Rio de Janeiro nesta quarta-feira (14).

Professora de educação física da rede municipal de ensino de Curitiba, Mari é atleta da Seleção Brasileira Paralímpica, ocupa o sétimo lugar no ranking mundial da categoria e participa dos jogos paralímpicos pela primeira vez. A torcida formada por estudantes, professores e a mãe da paratleta se reuniu para assistir à prova de velocidade de 200 metros no remo na categoria KL3 feminina.

“É muito importante demonstrar nosso carinho e apoio à professora Mari. Ela tem garra, força e muito carisma, inspirando professores e alunos aos desafios da vida diária, além de servir de exemplo de superação, também é um incentivo ao esporte e à vida saudável”, destaca a professora Ana Paula Martins de Lima.

Emocionada ao saber do envolvimento da escola para homenagear e torcer pela filha, Terezinha Chinusse conta que o carinho é recíproco. “Não temos como agradecer esse carinho! A Mari tem infinito amor pela educação e está feliz e realizada por representar esses pequenos em suas competições”, disse.

Hemily Fabiani Pereira, de 7 anos, acompanhou a torcida e assistiu a um vídeo que contou a história da professora. A menina estava impressionada com o envolvimento de todos na homenagem à paratleta. “Eu adorei ver a professora no vídeo. Fizemos cartazes e até grito de guerra pra todo conhecer a professora da Escola Rio Bonito. Ela nos representa com carinho e merece um espetáculo de torcida”, disse.

Mari não conseguiu a classificação para a final da competição. Ela terminou a prova em quinto lugar e apenas os quatro primeiros passam para a próxima etapa. “Eu acho a professora incrível. Ela sorri como se a vida fosse música e pra mim não importa o resultado da competição, sou fã dela porque ela é 10”, diz a estudante Heloísa Pinheiro da Silva, de 7 anos.

Preparação

Para chegar à Paralimpíada, foram meses de preparação, treinos diários, alimentação adequada, em dedicação exclusiva para a competição. Para isso, Mari abriu mão das aulas de educação física que ministra na Escola Municipal Rio Bonito, no Tatuquara, onde começou sua carreira no magistério municipal e entrou em licença sem vencimentos para participar dos treinos na Confederação Brasileira de Paracanoagem no Centro de Treinamento da USP, em São Paulo.

Mari Santili teve a perna esquerda amputada há dez anos, após sofrer um acidente de moto. A professora havia recém ingressado no magistério municipal por meio de concurso público e estava lecionando havia 48 dias. Mesmo com a possibilidade de remanejamento para outra função administrativa, Mari retornou depois de seis meses de tratamento para os pátios da escola, para atividades cheias de movimento e energia com os estudantes nas aulas de educação física. “Nunca pensei em deixar de ser professora, foi para o que eu me preparei”, diz Mari.