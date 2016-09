Urbs abre licitação para uso de espaço sob o Viaduto do Capanema

A Urbs lançou nesta -feira (14) edital de licitação para interessados em gerir e operar, como permissionário, estacionamento de veículos no espaço sob o viaduto do Capanema. A ocupação do espaço, que estava ocioso, contribuirá para melhorar a segurança na região.

O edital está disponível no site da Urbs (www.urbs.curitiba.pr.gov.br). O recebimento e abertura de propostas serão feitos em sessão pública, a partir das 9 horas do dia próximo, no auditório da Urbs, localizado no prédio central da Rodoferroviária, à Avenida Affonso Camargo, 330, bairro Jardim Botânico, em Curitiba.

Aberta a pessoas físicas e jurídicas, a licitação, no modelo concorrência pública, será feita pela melhor oferta de outorga. O valor mínimo de outorga, previsto no edital, é de R$ 33.120,60, com permissão de uso no valor mensal de R$ 2.760,05.

Interessados em participar da concorrência poderão fazer visita técnica ao local até dois dias antes da abertura da licitação. As visitas devem ser previamente agendadas pelo telefone (41) 3320-3170. Questionamentos e pedidos de esclarecimento devem ser encaminhados à comissão de licitação por e-mail (esclarecimentosedital@urbs.curitiba.pr.gov.br). As respostas, bem como atas e outros documentos relativos à licitação, serão publicados no site da Urbs.

A área licitada tem 459,09 metros quadrados e foi transformada em espaço para utilização comercial por decreto municipal (81/2016) assinado em janeiro deste ano, dando assim uma destinação ao local, o que representa também um fator de melhoria da segurança pública na região.

A reforma e adequação do espaço para implantação de estacionamento ficará sob responsabilidade do permissionário e a utilização representará melhoria significativa na segurança e paisagismo no entorno do viaduto e nas alças de acesso à Rua José de Alencar e, pela Ubaldino do Amaral, à Avenida Affonso Camargo.

Serviço

Licitação de espaço sob o Viaduto do Capanema

Destinação: estacionamento de veículos

Data: de 2016

Local: Auditório da Urbs, no prédio central da Rodoferroviária

Edital: Concorrência Urbs 10/2016 disponível na internet:

http://www.urbs.curitiba.pr.gov.br/institucional/licitacoes/AVISOS