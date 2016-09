Após saber que foi denunciado, Lula se compara a Juscelino Kubitschek

CATIA SEABRA SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva recebeu com indignação a informação de que ele e a mulher, Marisa Letícia, foram denunciados pelo Ministério Público. Lula foi informado por um assessor após o almoço, enquanto tomava café.

Segundo presentes à mesa, Lula ficou particularmente incomodado com a inclusão de dona Marisa. Ele leu a notícia no celular de um dos assessores. "Ficamos todos indignados", disse o ex-ministro Carlos Gabas, que testemunhou a reação. Também presente no café, Fernando Morais disse que não há surpresa, já que Lula é, na sua opinião, o alvo de um golpe. "Seria o cúmulo da ingenuidade supor que fariam o carnaval que fizeram para depois deixar o Lula ganhar a eleição em 2018", disse.

Antes mesmo da entrevista em que os procuradores dariam detalhes da decisão, o ex-presidente divulgou nas redes um texto em que se compara ao ex-presidente Juscelino Kubitschek. "Curiosidade histórica: JK foi acusado de ser dono de imóvel em nome de amigo", publicou. Horas antes, Lula avisou aos petistas que não pretende assumir a presidência do PT porque seria alvo de ataques. E, ao ser atingido, o partido também seria abatido.

Após o almoço com Lula, o presidente do PT, Rui Falcão, disse que "se houver um mínimo de justiça no país, a denúncia não será acatada". Falcão afirmou também que não cogita a prisão de Lula porque seria "uma arbitrariedade impensável". Ao comentar a reação de Lula, Falcão afirmou que o ex-presidente "tem o couro duro".