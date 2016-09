Hospital do Idoso é reconhecido como Instituição do ano pela Health IT

A importância do uso da tecnologia da informação para a tomada de decisão – tanto de gestão quanto para o atendimento aos pacientes – garantiu ao Hospital do Idoso Zilda Arns o prêmio Health IT concedido pelo Grupo Mídia, na categoria Instituição do Ano – Inovação. A premiação foi realizada nesta quarta-feira (14), em São Paulo.

A premiação tem o objetivo de reconhecer iniciativas que colaboram em levar para o paciente mais segurança, qualidade e agilidade em seu atendimento, bem como trazer para o gestor a assertividade das informações na tomada de decisão.

“Com este prêmio, aumenta ainda mais a responsabilidade em continuar mostrando que somos capazes de liderar o processo de informatização em saúde, buscando a segurança e qualidade no atendimento, mesmo sendo um hospital 100% SUS”, ressaltou Gustavo Schulz, diretor geral da Feaes (Fundação Estatal de Atenção Especializada em Saúde de Curitiba) que administra o Hospital do Idoso.

Esta edição contou com 36 homenageados que foram escolhidos pelo conselho editorial do Grupo Mídia, composto pelas revistas Healthcare Management, HealthARQ e Health IT.