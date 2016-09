Em e-mails vazados, Colin Powell chama Trump de 'desgraça nacional'

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O ex-secretário de Estado norte-americano Colin Powell criticou, em e-mails vazados, o candidato republicano à Presidência dos EUA, Donald Trump, chamando-o de "desgraça nacional". Nas mensagens, divulgadas pelo site BuzzFeed, Powell também acusa Trump de ter abraçado o que chamou de movimento "racista", ao questionar a validade da certidão de nascimento do presidente Obama. O ex-secretário não negou a autenticidade dos e-mails e afirmou que hackers possuem mais mensagens em seu poder. Em outro vazamento, este divulgado pelo canal NBC News, Colin Powell também critica a candidata democrata Hillary Clinton por suas tentativas de arrastá-lo para as controvérsias que cercam a utilização de um servidor de e-mail privado quando era secretária de Estado. Nesse e-mail, Powell lamentou ter dito repetidamente aos secretários de Hillary que eles "cometem um erro tentando me arrastar para dentro, mas eles ainda tentam." Em seu depoimento ao FBI sobre o caso, Hillary disse aos investigadores que Powell a havia aconselhado a usar uma conta de e-mail pessoal.