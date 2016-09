Criança ganha novo lar após responsáveis sofrerem overdose

Menos de uma semana depois de a polícia divulgar uma foto de um homem e uma mulher sofrendo overdose no carro enquanto transportavam uma criança, as autoridades do estado de Ohio (EUA) encontraram um novo lar para o menino de quatro anos. A imagem mostra a avó Rhonda Pasek, de 50 anos, e um amigo sofrendo a overdose no banco da frente do veículo. A criança passará a viver com seus tios-avós em Myrtle Beach, no estado da Carolina do Sul.

As imagens fortes foram divulgadas pela polícia para conscientizar a população sobre a irresponsabilidade de cuidar de crianças sob o efeito de drogas. Rhonda e seu amigo foram presos por abuso infantil e intoxicação em público.

O caso aconteceu em julho e foi divulgado na sexta-feira (9). Na ocorrência, o motorista foi abordado por um policial que tinha reparado que ele dirigia seu utilitário de forma irregular e desmaiou ao conversar com a autoridade, de acordo com um registro divulgado pela polícia.

O policial então chamou os serviços médicos. Segundo ele, os paramédicos deram ao casal uma droga conhecida por reverter overdoses. Os dois recuperaram a consciência e foram levados a um hospital próximo para atendimento. Eles receberam algumas acusações, entre elas a de colocar uma criança em perigo e se intoxicar em público.