Comerciantes destacam melhora das vendas com as obras na PR-415

Mais uma importante etapa da modernização da rodovia João Leopoldo Jacomel (PR-415), que faz a ligação entre Curitiba, Pinhais e Piraquara, está sendo executada nesta semana. As equipes contratadas pelo Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná (DER/PR) estão fazendo a primeira camada de asfalto no trecho da rodovia que passa por baixo da trincheira da Jacob Macanhan e também nos acessos laterais para a avenida Camilo di Lellis e para os bairros da região de Pinhais.



As obras da trincheira da Jacob Macanhan realizadas nos últimos meses já trouxeram resultados positivos para comerciantes da região. Moradora de Pinhais há 20 anos e comerciante de um quiosque de alimentação localizado a menos de 300 metros da obra, Luciana das Neves Silveira destaca que a liberação do tráfego sobre a trincheira no fim de julho melhorou as vendas e deixou o comércio mais acessível.



“Melhorou bastante, agora passa mais carros, mais pessoas e também facilitou a travessia, porque antes era bem demorado para atravessar a rodovia”, afirma Luciana.



Proprietário de uma loja de acessórios de informática, Joir Pino Gomes passa pelo local das obras todos os dias e acompanha a evolução dos trabalhos. Ele acredita que os maiores benefícios devem aparecer após a liberação total do trecho. “Depois que concluírem as obras, o serviço para nós comerciantes ficará bem melhor. Antigamente era uma área bem complicada, principalmente para a segurança dos pedestres. Uma obra desse porte trará benefícios para toda a população”.



Com 80% das obras já concluídas no local, as equipes de trabalho devem iniciar nas próximas semanas a construção das barreiras de concreto em ambos os lados da rodovia João Leopoldo Jacomel, que passa por baixo da trincheira. Esse espaço será destinado para a travessia exclusiva de pedestres, aumentando a segurança dos moradores que transitam pelo local diariamente.



FUNDAÇÃO DO VIADUTO - Também em Pinhais, próximo ao supermercado Carrefour, outra frente de trabalho executa obras da fundação do viaduto que irá isolar a linha férrea que passa pela PR-415. No local, já foram colocadas as primeiras estacas e construídas parte das vigas que serão utilizadas na sustentação do viaduto, que terá 200 metros de extensão.



O Governo do Paraná está investindo R$ 162 milhões na modernização da PR-415. Além das obras citadas, estão previstos no projeto oito passarelas, dois bolsões de retornos, 14 quilômetros de calçadas e ciclovias, seis muros de contenção e iluminação central em todo o trecho. Quando toda a duplicação for concluída, a PR-415 terá o número de pistas ampliado de duas para seis faixas, três em cada sentido da rodovia.