O Walmart Brasil está com vagas abertas para gerentes de lojas no Paraná. As oportunidades são para trabalhar nas lojas Big, Mercadorama Maxxi e Sam’s. As inscrições vão até o dia 30 de setembro.

É desejável que os candidatos tenham ensino superior completo e experiência anterior em cargos de liderança em redes de supermercados ou atacados. Imprescindível ter disponibilidade para viagens e/ou transferências.

O Walmart incentiva um ambiente profissional que valoriza a diversidade e oferece todas as suas vagas de trabalho, sem restrição, à candidatura de pessoas com deficiência.

Os contratados participarão de treinamento e terão direito à assistência médica e odontológica, seguro de vida em grupo, restaurante na empresa e participação no lucro da Empresa.