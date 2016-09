Paraná confirma atacante e chega a 24 contratações em 2016

Núbio Flávio: ele estava no Fortaleza (foto: Divulgação/Paraná Clube)

O Paraná Clube confirmou nessa quarta-feira (dia 14) a chegada do atacante Núbio Flávio, 24 anos, que estava no Fortaleza (CE). O jogador é a 24ª contratação do clube na temporada 2016. Segundo a diretoria, não serão contratados mais reforços na temporada. “O prazo para contratações expira nesta quinta-feira e o Tricolor, agora, está com o elenco fechado”, explicou o site oficial do Tricolor da Vila Capanema.

Núbio Flávio chega para suprir a saída de Robson, que foi emprestado para o São Paulo. “Sei como é equilibrada e difícil esta competição. Tive uma passagem muito boa pelo Icasa-CE e pretendo repetir aqui o mesmo desempenho”, disse Núbio Flávio. “O clube está muito bem estruturado. Tem um grupo competitivo e ótimas instalações. Vamos trabalhar forte para fechar bem esse ano. Estamos na briga”, comentou Núbio Flávio. Ele vem com contrato até o final da temporada, mas com a opção de prorrogação do vínculo. “Vi os últimos jogos da equipe e o Paraná atuou muito bem. Precisamos buscar uma sequência de vitórias, pois a competição está muito embolada”, comentou o jogador.

OS 24 CONTRATADOS EM 2016

Reforços trazidos pelo clube desde o início do ano

Zagueiro: Demerson, Pitty, João Paulo, Leonardo e Leandro Silva

Laterais: Dick, Nei, Diego Tavares, Henrique Gelain e Lucas Taylor

Volantes: Lucas Otávio e Wellington Reis

Meia: Nadson, Valber, Eliton, Murilo Rangel, Marcelinho e Cristian

Atacantes: Robson, Toni, Henrique, Robert, Guilherme Queiroz e Núbio Flávio

O REFORÇO

Núbio Flávio

Nome: Núbio Flávio Martins de Souza

Idade: 24 anos (25/05/1992, Timóteo-MG)

Altura: 1,80m

Peso: 74kg

Posição: atacante

Clubes: América-MG, Itaúna-MG, Tupi-MG, Icasa-CE, Atlético-PR, Fortaleza-CE e Paraná Clube