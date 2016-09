Catador de lixo é morto com flechada no centro de São Paulo

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um catador de lixo foi morto com uma flechada no Bom Retiro, no centro de São Paulo, na tarde desta quarta-feira (14). A vítima estava carregando uma carroça de reciclagem, na rua Mamoré, quando alguém passou e atirou uma flecha em seu pescoço. Ele morreu no local. O suspeito ainda não foi identificado, informou a polícia. O crime aconteceu por volta das 15h30. Em maio, uma mulher foi atingida com uma flecha perdida dentro de um ônibus em Belém (PA). Ela foi atingida no braço, mas não teve nenhum ferimento grave.