'Não tem negócio de abafar a Lava Jato' diz Rodrigo Maia

BERNARDO MELLO FRANCO BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - O presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), disse nesta quarta (14) que "não há freio" capaz de parar a operação Lava Jato. O deputado não quis comentar a denúncia contra o ex-presidente Lula, mas fez elogios à força-tarefa do Ministério Público Federal no Paraná. "Não há freio nenhum à Lava Jato. Não tem negócio de abafar a Lava Jato. A Lava Jato está funcionando, as instituições brasileiras estão funcionando", disse Maia. O deputado culpou o mau funcionamento dos sistemas de controle pelo escândalo de corrupção da Petrobras. "Esses desvios todos só ocorreram porque não existiam controles claros", disse. "O Brasil tem sistemas de controle que infelizmente têm funcionado muito mal nos últimos anos. A Lava Jato é consequência disso", acrescentou. Maia deu as declarações enquanto a força-tarefa anunciava a denúncia contra Lula. Ele fez um aceno aos procuradores ao defender que "é preciso avançar" no pacote de dez medidas contra a corrupção apresentado pelo Ministério Público Federal. O presidente da Câmara disse que não comentaria o caso de Lula, seu adversário político, porque não acompanhou a entrevista dos investigadores em Curitiba.