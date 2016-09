Loja de discos Amoeba Music dará lugar a prédio de luxo

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Ícone de Hollywood desde sua abertura, em 2001, a loja da Amoeba Music da avenida Sunset, em Los Angeles, foi vendida. Em seu lugar, há um projeto para a construção de um prédio de luxo. A unidade da rede de lojas de discos independentes continuará aberta por mais alguns anos até que seu contrato de locação termine. Em uma publicação nas redes sociais, a loja escreveu que tanto a rede quanto os donos do prédio estão "abertos para que eles potencialmente fiquem por mais tempo" e que ela estaria "comprometida em ficar em Hollywood". A notícia foi descoberta através da divulgação feita por uma firma de ilustração para projetos de arquitetura, que exibia a representação de uma torre de luxo situada no endereço da Amoeba -o projeto em questão mostra uma torre de vidro com direito a uma piscina na cobertura. De acordo com o site de notícias locais Time Out Los Angeles, a compra foi feita em outubro de 2015 no valor de US$ 34 milhões (aproximadamente R$ 113 milhões). A rede possui outras duas lojas na Califórnia e é conhecida por dispor de um catálogo com raridades.