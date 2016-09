Mauro de Marchi (foto: Divulgação)

Mauro De Marchi é o novo presidente da Sodexo On-site Brasil. A mudança acontece juntamente com a reestruturação do modelo de negócio da divisão e tem como objetivo reforçar ainda mais o comprometimento da Sodexo com o crescimento do País, a partir da melhoria no atendimento de clientes.

CRÉDITO

Neste primeiro semestre do ano, a Fontes Promotora de Crédito disponibilizou mais de R$76 milhões em crédito consignado para aposentados e pensionistas do INSS e servidores públicos de Curitiba. A empresa segue com plano de expansão com previsão de crescimento de 20%.

CRESCIMENTO

A rede Madero de restaurantes acaba de divulgar o balanço do primeiro semestre de 2016 com resultados bastante positivos, ao contrário da maioria do setor de alimentação. O grupo cresceu 40% nos seis primeiros meses deste ano, em relação ao ano passado, alcançando um faturamento de R$191,1 milhão. A rede inaugurou novas unidades em Porto Alegre, Vitória, Araranguá, Taboão da Serra, Anápolis e Itu, contemplando um investimento de R$14 milhões, incluindo a contratação de mais de 300 novos colaboradores. Ainda estão previstas 11 inaugurações durante o ano.

LUXO

A galeria Simões de Assis será palco do Golden Deal, evento exclusivo preparado pela Cyrela para clientes e convidados. O evento acontece no sábado (17/09) das 10h às 18h, com trend talks com o arquiteto Jayme Bernardo, com a chef Dani Caldeira, degustação dos vinhos Colheita Tardia, bate-papo sobre destinos de luxo com Claudia Farah, pocket show com Hangar Duo, além de exposição do mobiliário da Villa Batel Interiores. Os convidados poderão fazer também uma visita pela mostra Paisagens Recentes, do artista Rodrigo Andrade - em cartaz na SIM Galeria.

META

A Arcos Dorados, empresa que administra a marca McDonald´s em 20 países da América Latina, apresentou a meta de rastrear 100% dos fornecedores de pecuária até 2020.

* O Instituto das Cidades Inteligentes (ICI) é o novo associado da P&D Brasil - Associação de Empresas do Setor Eletroeletrônico de Base Tecnológica Nacional.

* O shopping Estação apresenta o pocket show infantil de jazz "O Rei Leão" neste sábado (17/09), às 16h, no Espaço Faz de Conta. Evento gratuito para a família.

* Neste fim de semana (17 e 18/09), acontece em Campo Largo a primeira edição do workshop de Empreendedorismo Feminino e Oportunidade de Negócios, promovida pela Laggus Residencial Náutico e Sebrae/PR.