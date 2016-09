Meninas levam a prata no revezamento 4x100m

(foto: Brasil 2016)

O Brasil tem mais uma medalha. Desta vez foram as meninas no revezamento 4x100m que ficaram com a prata. Terezinha Guilhermina deu a volta por cima depois de queimar a largada nos 200m rasos. A brasileira garantiu nesta quarta-feira, no Engenhão, a medalha de prata no revezamento 4x100m classe T11/13, ao lado de Thalita Simplício, Alice de Oliveira e Lorena Salvatini.

Na prova, a equipe da China cruzou a linha de chegada em primeiro lugar, com tempo de 47s18 - o Brasil marcou 47s57. O quarteto colombiano completou o pódio, com 51s93. A Espanha fechou a prova na quarta posição, com 52s40.

Com o resultado, Terezinha conquistou sua sétima medalha paraolímpica. A brasileira é bicampeã olímpica nos 200m (Pequim-2008 e Londres-2012).

Ela também é dona de uma medalha de ouro e prata nos 100m, em Londres e Pequim, respectivamente. Na China, Terezinha ainda foi bronze nos 400m. Em Atenas-2004, conseguiu o mesmo resultado nos 800m.